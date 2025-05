Biella la denuncia di una barista del centro | Violentata durante la festa degli Alpini

A Biella, una giovane barista del centro ha denunciato di essere stata violentata durante la festa degli Alpini. La ragazza è stata portata in ospedale nella notte tra venerdì e sabato, dove i medici hanno immediatamente segnalato la sua drammatica testimonianza alle autorità. Le indagini sono già in corso per fare luce sull'accaduto.

La giovane √® arrivata in ospedale nella notte tra venerd√¨ e sabato: i medici hanno segnalato il suo racconto alla polizia 🔗Leggi su Repubblica.it ¬© Repubblica.it - Biella, la denuncia di una barista del centro: ‚ÄúViolentata durante la festa degli Alpini‚ÄĚ

