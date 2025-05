bicicletta amore infinito da gino bartali a mario cipollini una mostra racconta il giro d italia

LUCCA Da Gino Bartali a Fausto Coppi insieme al Circuito degli assi nel 1949, alla storica passerella costruita nel 1956 da San Concordio a Porta San Pietro per la Livorno-Lucca, per arrivare al campione dei velocisti Mario Cipollini. Ci sono più di 40 anni di storia del ciclismo lucchese nella mostra ‘ Bicicletta amore infinito ’ inaugurata ieri nel loggiato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele e visitabile - gratuitamente - fino al 22 maggio. L’esposizione immortala aneddoti e momenti del passato, dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, grazie a foto e cimeli messi a disposizione dal Museo del ciclismo Fanini - Amore e vita di Lunata, da Foto Alcide e da Pierluigi Poli, che ben ripercorrono le emozioni e l’epopea di uno degli sport più popolari d’Italia con i suoi protagonisti e il contributo offerto dagli atleti e dalle squadre lucchesi. 🔗Leggi su Lanazione.it

