Biblioteca di San Giovanni | sabato 17 maggio musica barocca

Sabato 17 maggio, alle ore 17, la Biblioteca di San Giovanni ospiterà il concerto “Il Mito e l’Arcadia”, a cura dei Salotti Musicali Parmensi. Un affascinante quartetto, composto da violino, violoncello, clavicembalo e chitarra barocca (o liuto), interpreterà opere di Vivaldi, Tartini e altri grandi maestri del periodo barocco. Un evento da non perdere!

Sabato 17 maggio dalle ore 17 nella Biblioteca di San Giovanni Salotti Musicali Parmensi proporranno un concerto dal titolo il Mito e l‘Arcadia. Il quartetto composto da violino, violoncello, clavicembalo, chitarra barocca (o liuto) e si atterrà ad un programma di musiche di Vivaldi, Tartini e. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Biblioteca di San Giovanni: sabato 17 maggio musica barocca

Cosa riportano altre fonti

Cinema Biblioteca San Giovanni

Come scrive mymovies.it: Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ...

Weekender: gli eventi in Valdarno nel pieno della primavera

Scrive valdarnopost.it: VENERDì 9 MAGGIO SABATO 10 MAGGIO San Giovanni – Sabato 10 maggio 2025 alle ore 17, presso la Casa del Popolo di San Giovanni Valdarno in via Alberti, i collettivi Bujanov e Pinkabbomba promuovono l’a ...

Giarre, magia, letture e sorrisi: la Strega Palatina incanta i bambini nella biblioteca di San Giovanni Montebello

Si legge su gazzettinonline.it: La biblioteca “rinata” di San Giovanni Montebello, oggi sede della Pro Loco, ha ospitato un evento per i più piccoli. La scrittrice dott.ssa Mirella Maria Grazia Cristaldi, autrice del libro “I ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

MIO FRATELLO LEONARDO : arriva il video ufficiale di Giovanni Giordano

Il nuovo indie pop al limite tra il demenziale e la musica per bambini che segna un ritorno al Festivalbar degli anni '90.