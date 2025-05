BF Ghana i prossimi investimenti dedicati al proseguo della realizzazione della model farm

A poco piĂą di un anno dalla nascita di BF Ghana si è tenuta, ad aprile scorso (2025), la visita del Ministro dell’Agricoltura ghanese Eric Opoku e l’ambasciatrice italiana in Ghana Laura Ranalli, che insieme a Federico Vecchioni, Amministratore Delegato di BFI nella farm di BF Ghana. Nel gennaio del 2024 B.F. S.p.A. aveva comunicato che la sua controllata BF International aveva avviato la partnership societaria con Musahamat Farms Limited (“MUSAHAMAT”), societĂ di diritto ghanese attiva nel settore agricolo e, tra l’altro, nella coltivazione e piantagione di banane. Era nata così la societĂ BF GHANA LIMITED (“BF GHANA”), societĂ controllata da BFI in partnership con la societĂ ghanaese Musahamat. In seguito alla visita del Ministro e dell’Ambasciatrice e vista la reciproca soddisfazione per lo stato dell’arte dei primi interventi e le importanti potenzialitĂ del progetto, la concessione governativa è stata estesa a una superficie di 10000 ettari. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it