Berlino ok spese militari al 5% del Pil

Berlino accoglie con favore la proposta di Washington di elevare le spese militari della NATO al 5% del PIL. Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha dichiarato: “Seguiamo Trump in questa direzione”, sottolineando l'impegno della Germania nel rafforzare la difesa collettiva e rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza internazionale.

