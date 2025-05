In questa prima tranche del decreto, quindi, il prezzo del Diesel sale di 15 euro per mille litri, ovvero di 1,5 centesimi al litro, raggiungendo il costo di 632,40 per mille litri. In contemporanea, la Benzina scender√† di 15 euro per mille litri, toccando quota 713,40 euro per mille litri L'articolo Benzina e Diesel, da oggi riallineamento accise: come cambiano i prezzi proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it

