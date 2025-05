benvenuti nell era del tecnopotere

Il potere, una volta concentrato, non conosce barriere: travalica la linea che separa lo Stato dall’impresa, la politica dal mercato. Che nasca in una cancelleria governativa o in una sala riunioni della Silicon Valley, segue la stessa dinamica: impone, controlla, decide. Oggi, nel cuore del sistema politico più potente del mondo, è in atto un esperimento pericoloso e senza precedenti. Elon Musk non si limita più a progettare razzi o automobili: decide, indirizza, cancella e reindirizza politiche pubbliche. Il fondatore di Tesla e SpaceX, è stato messo formalmente alla guida del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge), un’unità strategica con accesso ai dati sensibili di milioni di cittadini statunitensi e poteri che nemmeno il Congresso riesce più a controllare. E lo fa mentre resta a capo delle sue aziende. 🔗Leggi su Linkiesta.it

