Tempo di lettura: < 1 minuto Non ci sono solo le aiuole, ma tutti i cittadini potranno adottare spazi o fare proposte per prendersi cura di un pezzo della città. È quanto previsto dal nuovo regolamento presentato questa mattina al Comune di Salerno dall’assessore Tringali che ha definito lo strumento un cambio culturale nel rapporto tra la città, l’amministrazione comunale e i cittadini che potranno diventare parte attiva nella salvaguardia degli spazi. Con il sindaco Napoli, l’Assessore ha citato esempi provenienti da altri comuni come quello per esempio di installare delle telecamere ma il regolamento lascia spazio a tutto. Basterà compilare un modulo e presentare la proposta che sarà poi valutata e eventualmente approvata. L'articolo Beni comuni, patto di collaborazione con i cittadini proviene da Anteprima24. 🔗Leggi su Anteprima24.it

