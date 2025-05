Beni comunali in vendita chi sono gli acquirenti di stazione e scuola di Gesso

L'ex scuola di Gesso e l'ex stazione ferroviaria del villaggio sono in fase di vendita da parte del Comune. Con un valore stimato di 23.600 euro per il lotto 2, due offerte sono state presentate a Patrimonio Spa e una graduatoria è stata stilata. L'assegnazione ufficiale rimane ancora da definire, ma la competizione è accesa.

L'ex scuola di Gesso con l'ex stazione ferroviaria del villaggio stanno per essere vendute dal Comune. Il valore presunto del lotto 2 era di 23.600 euro e sono state presentate alla Patrimonio Spa due offerte e disposta la graduatoria. Manca ancora l'assegnazione ufficiale. La graduatoria vede in. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Beni comunali in vendita, chi sono gli acquirenti di stazione e scuola di Gesso

Altre fonti ne stanno dando notizia

Immobili comunali in disuso all’asta a Russi e San Pancrazio: offerte entro l’8 agosto

Da ravennanotizie.it: Il Comune di Russi ha indetto una nuova asta pubblica per la vendita di tre immobili di proprietà, con scadenza fissata all’8 agosto 2025 alle ore 12. Si ...

A Russi quarta asta pubblica per la vendita di 3 beni di proprietà comunale

Secondo ravennawebtv.it: Quarto tentativo di vendita per il Comune di Russi che, mediante asta pubblica (pubblico incanto), intende alienare i seguenti beni di sua proprietà: Lotto 1: Fabbricato in disuso a San Pancrazio, in ...

Pronto il secondo piano di alienazioni dei beni regionali: via alla vendita di poderi e terreni

nove.firenze.it scrive: Sono i beni, appartenenti al patrimonio agricolo regionale, che la Regione Toscana ha deciso di mettere in vendita, con il secondo piano di alienazione, predisposto dalla giunta regionale e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carlo Conti positivo al Covid-19 : Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi!

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo e` la piu` potente.