Beni comunali in vendita chi sono gli acquirenti di stazione e scuola di Gesso

La vendita dei beni comunali, come l'ex scuola di Gesso e l'ex stazione ferroviaria, sta suscitando interesse tra diversi acquirenti. Con un valore presunto di 23.600 euro, sono state presentate due offerte a Patrimonio Spa. Mentre la graduatoria è stata pubblicata, l'assegnazione ufficiale è ancora in attesa di essere confermata. Chi saranno i nuovi proprietari?

L'ex scuola di Gesso con l'ex stazione ferroviaria del villaggio stanno per essere vendute dal Comune. Il valore presunto del lotto 2 era di 23.600 euro e sono state presentate alla Patrimonio Spa due offerte e disposta la graduatoria. Manca ancora l'assegnazione ufficiale. La graduatoria vede in. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Beni comunali in vendita, chi sono gli acquirenti di stazione e scuola di Gesso

