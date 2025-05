Benetton Rugby Menoncello prepara la sfida a Munster | Servono grinta e disciplina

Il Benetton Rugby, guidato da Tommaso Menoncello, si prepara ad affrontare Munster nell'ultima giornata di regular season dell'United Rugby Championship. Con la qualificazione ai playoff in gioco, serviranno grinta e disciplina per affrontare al meglio questa sfida decisiva. Menoncello condivide le sue aspettative e la carica necessaria per affrontare l'importante incontro.

L'ultima giornata di regular season √® in arrivo: il Benetton Rugby √® pronto¬†alla trasferta contro¬†Munster¬†nell'ultimo decisivo turno di United Rugby Championship¬†per stabilire le ultime formazioni che accederanno¬†ai playoff. Tommaso Menoncello, ai microfoni di BENTV, presenta cos√¨ la partita. 🔗Leggi su Trevisotoday.it ¬© Trevisotoday.it - Benetton Rugby, Menoncello prepara la sfida a Munster: ¬ęServono grinta e disciplina¬Ľ

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Leoni all'ultimo assalto playoff in casa del Munster. Menoncello: «Come una finale»

Come scrive ilgazzettino.it: TREVISO - Il tempo dei calcoli è finito, la strada oramai è segnata per il Benetton: vincere per fare la storia ed entrare nella leggenda del club oppure perdere, però ...

Rugby, Menoncello: ‚ÄúCon Munster è una finale. Fondamentale la disciplina‚ÄĚ

Segnala oasport.it: Dentro o fuori in 80 minuti. Ricorda il titolo di un film d‚Äôazione la realtà che si pone davanti alla Benetton Treviso a una giornata dalla fine della ...

Benetton rugby: Menoncello resta anche nella prossima stagione. 7 Leoni ai saluti

Scrive trevisotoday.it: Rivoluzionato lo staff con gli addii di coach Marco Bortolami, allenatore dei Leoni dal 2016, i preparatori fisici Alberto Antonelli e Mario Disetti, il fisioterapista Valerio Ricci e il nutrizionista ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ELISABETTA GREGORACI MADRINA PER CASO DEI MONDIALI CON ALESSANDRO BENETTON

Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoled√¨ 24 febbraio le immagini di Elisabetta Gregoraci, ‚Äúmadrina per caso‚ÄĚ della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina.