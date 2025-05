Bellezza prime linee guida internazionali sulla mesoterapia

La bellezza si arricchisce di nuove certezze con l'arrivo delle prime linee guida internazionali sulla mesoterapia. La Società italiana di mesoterapia (Sim), in occasione del suo 50° anniversario, le presenterà durante il congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) a Roma, segnando un importante passo avanti per la disciplina.

(Adnkronos) – Arrivano le prime linee guida internazionali sulla mesoterapia. La Società italiana di mesoterapia (Sim) compie 50 anni e festeggia il traguardo al congresso annuale della Società italiana di medicina estetica (Sime) – in programma da domani a Roma – presentando questo documento basato sulle evidenze scientifiche e condiviso con tutte le società del . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bellezza, prime linee guida internazionali sulla mesoterapia

Scrive msn.com: Arrivano le prime linee guida internazionali sulla mesoterapia. La Società italiana di mesoterapia (Sim) compie 50 anni e festeggia il traguardo al congresso annuale della Società italiana di medicina ...

Varate linee guida per ricostruzione dopo sisma Umbertide

Riporta msn.com: Primo passo cruciale per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio colpiti dal terremoto del 9 marzo 2023. (ANSA) ...

Sisma 2023: linee guida per la ricostruzione pubblica e privata

Segnala umbrianotizieweb.it: La definizione delle prime linee guida per la ricostruzione ... indicazioni in azioni concrete al fine di restituire al più presto la piena funzionalità e bellezza ai territori umbri colpiti dagli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amazon Prime Video annuncia il lancio di The Grand Tour presents: A Massive Hunt a livello globale venerd? 18 dicembre

Dopo?le spericolate?avventure? acquatiche nel Mekong, l'intrepido trio si ritrova su quattro ruote per?la sua? ultima avventura?nelle?esotiche?isole di Reunion e?Madagascar.