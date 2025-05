Belen Rodriguez rivela | Ho fatto un intervento avevo rimandato troppo

Belen Rodriguez sorprende i fan rivelando di aver recentemente subito un intervento. Attraverso un video su Instagram, la showgirl confida di aver rimandato a lungo questa decisione e racconta di essere stata in convalescenza per due giorni. Con un tocco di ironia, mostra anche come si prepara, nonostante il piccolo intervento.

(Adnkronos) – Belen Rodriguez si è da poco sottoposta a un intervento. A rivelarlo è la stessa showgirl ai suoi fan su Instagram. "Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento e sono stata due giorni un po' in convalescenza", ha spiegato in un video in cui mostra come trucca occhi e . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

