Belen ha rivelato su Instagram di essere in convalescenza. Belen Rodriguez si è mostrata in un video Instagram parlando con i fan: “Mi sto truccando un po’, ho fatto un piccolo intervento e sono stata due giorni in convalescenza. Ma va tutto bene”. Senza entrare nei dettagli, ha rassicurato i follower. Una fase delicata La showgirl ha spiegato che ora seguirà una dieta detox per smaltire i medicinali assunti: “Il viso era spento, ma il make-up aiuta. Nulla di grave, ma dovevo farlo, ho rimandato troppo”. Risposta alle critiche A chi ha insinuato che si trattasse di chirurgia estetica, Belen ha risposto in modo diretto: “Il mio labbro è sempre lo stesso, non rompete i maroni”. La conduttrice ha anche sottolineato: “Sono una donna normale, con insicurezze e punti di forza”. Silenzio su Cecilia Nessun riferimento alla presunta rottura con la sorella Cecilia, incinta del compagno Ignazio Moser. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belen Rodriguez: ‘Ho fatto un piccolo intervento, il make up mi aiuta’