Belen Rodriguez | Ho fatto un intervento Il video su Instagram | come sta ora

Belen Rodriguez ha recentemente condiviso un video su Instagram in cui rivela di aver subìto un piccolo intervento. Raccontandosi a cuore aperto, la showgirl svela di essere stata ricoverata per due giorni e di avere bisogno di un periodo di recupero. Scopriamo come sta ora e quali sono i suoi sentimenti dopo questa esperienza.

Belen Rodriguez ha rivelato attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram di aver subito un piccolo intervento: raccontandosi a cuore aperto sui social, la showgirl ha deciso di fare questa confidenza ai propri fan, spiegando che è stata ricoverata due giorni e che ora ha bisogno di un detox per il suo fegato, a causa delle molte medicine prese, ma ha anche rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. Belen Rodriguez, come sta dopo l’intervento. Sempre solare e frizzante, Belen Rodriguez è senza dubbio una delle protagoniste della tv italiana, ma anche un punto di riferimento lato beauty e moda per tutti i suoi fan ed è sempre molto seguita sui social quando racconta quali prodotti usa per essere così bella. Così non è sembrato affatto strano che pubblicasse un nuovo video sul suo profilo Instagram, dov’è sempre molto attiva, per truccarsi e raccontare i prodotti make up utilizzati. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Belen Rodriguez: “Ho fatto un intervento”. Il video su Instagram: come sta ora

