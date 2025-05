Belen è stata operata come sta e cosa è successo

Il periodo per Belen Rodriguez si fa sempre più complicato. Tra le voci di una presunta rottura con la sorella Cecilia, ora in dolce attesa, la showgirl argentina ha rivelato di essersi recentemente sottoposta a un intervento chirurgico. Scopriamo insieme i dettagli di questo evento e come sta affrontando la situazione.

Il periodo sembra farsi sempre più complesso per Belen Rodriguez. Dopo le voci sulla presunta rottura con la sorella Cecilia, che ha recentemente annunciato la sua gravidanza, la showgirl argentina ha sorpreso tutti rivelando di essersi sottoposta a un intervento chirurgico. Questa notizia ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i suoi fan, dal momento che nessuno era a conoscenza dell’operazione imminente. Leggi anche: Belen Rodriguez, ecco chi è il fidanzato segreto: lo conoscete tutti Leggi anche: Gabriele Parpiglia: “La mia seconda vita in un libro in uscita a febbraio”, l’intervista esclusiva Belen operata. In un video pubblicato su Instagram, Belen ha condiviso le sue attuali condizioni di salute e le conseguenze dell’intervento, avvenuto pochi giorni fa. La rivelazione ha colto tutti di sorpresa, dato che non erano trapelate informazioni in precedenza. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Belen è stata operata, come sta e cosa è successo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Belen ha fatto la sua scelta d’amore: chi sta frequentando e perché

Scrive msn.com: Belen Rodriguez viene paparazzata al bar con un ex ma nel weekend si trovava con un altro: noi abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza ...

Belen, la foto senza veli allo specchio manda in tilt i social: “Opera d’arte”

Segnala msn.com: “Un’opera d ... La showgirl sta vivendo una vera e propria rinascita in questo periodo, anche a livello privato. Infatti, nelle scorse ore, la bella Belen è stata pizzicata con il suo ...

Caos in casa Rodriguez, Ignazio contro Belen: ecco cosa sta succedendo

Da mondotv24.it: Gelo social tra Belen e Ignazio: solo una crisi passeggera? A far insospettire i fan è stata la scomparsa di tutti i like lasciati da Belen ai post di Ignazio, dettaglio che ha fatto pensare a un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il primo bacio tra Belen Rodriguez e il nuovo compagno Antonino Spinalbese

Sul numero di? Chi?in edicola da mercoled? 4 novembre, le immagini del weekend romantico e del primo bacio di Belen Rodriguez con il nuovo compagno, l'hairstylist Antonino Spinalbese.