Belen bisturi e silenzi | il piccolo intervento che nasconde più di quanto mostra

La showgirl rassicura i fan su Instagram ma tace sulle tensioni familiari. Convalescenza, detox e un trucco per non parlare troppo. Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non per un red carpet o una storia d’amore da copertina, bensì per un “piccolo intervento” chirurgico, annunciato con nonchalance tramite le sue Instagram stories. La showgirl, da sempre maestra nell’arte di raccontare senza davvero svelare, ha rassicurato i fan con il suo tono solare, dicendo che tutto è andato bene e che si sta riprendendo senza problemi. Ma dietro al sorriso luminoso, qualcosa sembra non tornare. Detox, trucco e marketing: l’arte di Belen nel reinventare ogni dettaglio. Due giorni di riposo, qualche farmaco e via con una dieta detox per “pulire il fegato”: così Belen ha descritto la sua convalescenza. 🔗Leggi su 361magazine.com

