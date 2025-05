Beko la visita del ministro Urso nelle Marche

Oggi, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato le Marche, accompagnato dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli. La tappa allo stabilimento Beko di Comunanza ha offerto l'opportunità di incontrare i lavoratori e approfondire l'importanza della fabbrica nel contesto produttivo locale, simbolo di eccellenza e innovazione.

Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso oggi nelle Marche, accompagnato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dopo Fabriano (Ancona), ha voluto fa tappa anche allo stabilimento Beko di Comunanza (Ascoli Piceno) ed incontrare i lavoratori. La fabbrica, dove si costruiscono lavatrici e asciugatrici, era indicata tra quelle destinante alla chiusura secondo il piano di riorganizzazione in Italia presentato dalla multinazionale degli elettrodomestici turca, ma grazie al determinante intervento del Governo la chiusura è stata scongiurata. Le parole del ministro: la risoluzione di questa vertenza sarà un modello . “ Un traguardo che sembrava irraggiungibile – ha detto il Ministro Urso -. Sembrava impossibile salvare Comunanza, invece tutti insieme ci siamo riusciti. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Beko, la visita del ministro Urso nelle Marche

