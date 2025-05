Beccato mentre sta rubando scappa cade e si fa male | arrestato 27enne sannita

Un giovane di 27 anni, originario di Benevento, è stato arrestato a Telese Terme dopo essere stato sorpreso a rubare in un'abitazione privata. Nel tentativo di fuggire, è caduto e si è fatto male. La Polizia di Stato, impegnata in servizi di repressione dei reati, ha prontamente intervenuto per fermarlo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di ieri, in Telese Terme (BN), la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato un giovane beneventano sorpreso all’interno di un’abitazione privata. Durante i servizi di prevenzione e repressione dei reati, un equipaggio dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di PS di Telese Terme, a seguito di una segnalazione, si recava nei pressi di una palazzina residenziale ove già nei giorni scorsi erano stati consumati dei furti in alcuni appartamenti. Giunti sul posto i poliziotti notavano che la porta principale era stata forzata e subito udivano un forte boato provenire dai piani superiori. Immediatamente raggiungevano l’appartamento da cui avevano sentito provenire il rumore e notavano che la porta principale blindata era stata forzata. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Beccato mentre sta rubando, scappa, cade e si fa male: arrestato 27enne sannita

Potrebbe interessarti su Zazoom

La libertà di comunicare mentre guidi la moto: interfono bluetooh per il casco

Il rumore della moto che corre in libertà sulla strada ha il suo fascino, quando poi stai guidando e giochi con il cambio e l'acceleratore, è dolce suono per le tue orecchie.