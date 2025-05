In un contesto europeo già segnato da forti tensioni su temi legati all’immigrazione e alla libertà d’espressione, è stato impedito l’ingresso nel Paese a una figura nota per le sue posizioni radicali. L’episodio si inserisce in una cornice più ampia di preoccupazione istituzionale, soprattutto quando la sicurezza e l’ordine pubblico sono ritenuti potenzialmente a rischio. Il protagonista è un personaggio controverso che, negli ultimi anni, ha attirato l’attenzione internazionale per le sue azioni simboliche e fortemente divisive. L’intervento delle autorità ha sollevato interrogativi sulle misure di prevenzione adottate in occasione di eventi potenzialmente sensibili. Fermato all’arrivo: “Mi hanno detto: è perché sei tu”. Rasmus Paludan, politico danese di 43 anni, noto per le sue posizioni anti-Islam e per gli atti dimostrativi che hanno suscitato indignazione e proteste in più paesi nordici, è stato fermato questa mattina appena sbarcato in Italia. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Beccato in Italia Rasmus Paludan”. Fermato in aeroporto l’estremista di destra