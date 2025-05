Beautiful | Steffy torna da Europa picchia Sheila e Ridge guida il confronto familiare

Negli episodi di Beautiful in onda venerdì 16 maggio 2025 su Canale 5, la tensione si intensifica: Steffy torna dall’Europa e affronta Sheila, mentre Ridge guida un confronto familiare carico di emozioni. Le anticipazioni hanno catturato l'attenzione degli appassionati, promettendo colpi di scena e momenti di alta drammaticità. Non perdere questa entusiasmante puntata!

Le anticipazioni della prossima puntata di Beautiful hanno già scatenato l’interesse degli appassionati, con l’appuntamento fissato per venerdì 16 maggio 2025 sul Canale 5 alle ore 13:45. In questa nuova edizione, la tensione raggiunge nuovi picchi, mentre i personaggi si confrontano con sfide e alleanze che mettono a dura prova i loro legami familiari e . L'articolo Beautiful: Steffy torna da Europa, picchia Sheila e Ridge guida il confronto familiare è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Beautiful: Steffy torna da Europa, picchia Sheila e Ridge guida il confronto familiare

