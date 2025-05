Beautiful fa rotta su Napoli e Capri episodi speciali in produzione a fine maggio 2025 con il ritorno dei protagonisti storici

"Beautiful" fa rotta su Napoli e Capri, con episodi speciali in arrivo a fine maggio 2025. I protagonisti storici tornano per un avvincente capitolo che esplora l'incanto delle scenografie italiane. Sotto la direzione creativa di Bradley Bell, il celebre format si arricchisce di nuove trame, portando il fascino del Sud Italia nel cuore delle storie quotidiane.

L'universo narrativo di "Beautiful", appuntamento quotidiano delle 13.40 su Canale 5, aggiunge un capitolo tricolore scegliendo Napoli e l'isola di Capri come scenografie viventi delle prossime trame. Sotto la guida creativa del produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell, la troupe sbarcherĂ in Campania dal 28 al 31 maggio 2025 per immortalare nuovi intrecci familiari .

