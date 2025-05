Beautiful ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Scopri come e dove rivedere la replica dell'ultima puntata di Beautiful, la soap opera che affascina il pubblico di Canale 5 da oltre 25 anni. Se ti sei perso l'episodio andato in onda oggi, non preoccuparti: ti guideremo passo passo per recuperarlo in streaming in pochi minuti.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 15 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte chi sceglie la replica in televisione ha la certezza di rivedere Beautiful in uno schermo grande, purtroppo però non è possibile eliminare la pubblicità. 🔗Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

