Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 maggio 2025 | Ridge è preoccupato per Steffy Sua figlia sta rischiando troppo!

Nella puntata di Beautiful del 16 maggio 2025, Ridge manifesta la sua preoccupazione per Steffy, temendo che la figlia stia esponendosi a pericoli con Sheila. Le anticipazioni svelano tensioni e colpi di scena, mentre Ridge cerca di proteggere Steffy da una situazione che potrebbe trasformarsi in un serio guaio. Scopriamo insieme cosa accadrà!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 16 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge rivelerà a Steffy di essere molto preoccupato per lei, che rischia di mettersi nei guai con Sheila, sicuramente desiderosa di vendetta.

