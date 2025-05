Beato tra le donne | Tom Cruise ha conquistato Cannes 2025 con il suo Mission Impossible - The Final Reckoning | ecco come

Tom Cruise ha incantato Cannes 2025 con "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Rilassato e radioso, l'attore ha preso d’assalto il red carpet, facendo trasparire la soddisfazione di un lavoro ben fatto. Mercoledì 14, il Festival ha celebrato non solo il cinema, ma anche una leggenda che continua a sorprendere e affascinare il pubblico.

Felice, rilassato, gioioso. L’immagine di un uomo che sa di aver dato tutto e di aver fatto un grande lavoro. Questa è stata l’impressione vedendo Tom Cruise prendere possesso del red carpet del Festival di Cannes 2025. Mercoledì 14, ieri, è stato il suo giorno. Suo e dell’ultimo capitolo della saga che da più di 20 anni macina successi, record e dollari: Mission: Impossible — The Final Reckoning. L’ottava, e con tutta probabilità definitiva, avventura dell’agente Ethan Hunt ha avuto il suo momento di gloria in uno dei Festival cinematografici più importanti del mondo. Se non fosse stato per l’orchestra, che dal vivo, lì sul tappeto rosso, ha suonato il tema principale di Mission: Impossible, vederlo sorridente camminare verso la scalinata del palazzo del cinema, sembrava un déjà vu. Quello di una scena molto, molto simile accaduta solo qualche anno fa. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Beato tra le donne: Tom Cruise ha conquistato Cannes 2025 con il suo "Mission Impossible - The Final Reckoning": ecco come

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Mission impossible di Tom Cruise (beato tra le donne): salvare il cinema. Di nuovo

Secondo msn.com: Beato tra le donne: Tom Cruise ha conquistato Cannes 2025 con il suo "Mission Impossible - The Final Reckoning": ecco come ...

Tom Cruise, premio dalla Marina Usa: "I militari e le donne sono leader perché sanno servire"

Segnala msn.com: Tom Cruise è stato insignito della massima ... "Ammiro tutti i militari, e le donne", ha detto Cruise con un sorriso. "So che nella vita, una cosa che è molto vera per me, è che per essere ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cannes 2024 - il ritorno di Demi Moore con il body-horror 'The Substance'

Spettacoli - "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo".