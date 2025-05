Bayesian il REPORT del MAIB | Barca affondata causa venti a 64kts vulnerabilità sconosciuta a capitano e proprietario ma varie incongruenze

Il rapporto del Marine Accident Investigation Branch (MAIB) sul rovesciamento della barca "Bayesian" rivela incongruenze significative, nonostante fornisca dettagli su venti di 64 nodi e vulnerabilità sconosciute al capitano e al proprietario. Questa analisi solleva interrogativi sulla dinamica dell'incidente e sulla veridicità delle informazioni presentate.

La dinamica del rovesciamento del Bayesian, così come descritta dal MAIB, presenta diverse incongruenze, nonostante il report pubblicato Il rapporto provvisorio del Marine Accident Investigation Branch (MAIB) contiene un resoconto su come il Bayesian si sia rovesciato. Secondo il report la ba 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, il REPORT del MAIB: “Barca affondata causa venti a 64kts, vulnerabilità sconosciuta a capitano e proprietario”, ma varie incongruenze

