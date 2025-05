Bayesian il nuovo report | affondato per problema di vulnerabilità Passeggeri hanno usato mobili come scale

Il nuovo report sul naufragio del veliero Bayesian, avvenuto la notte del 19 agosto 2024, rivela un drammatico problema di vulnerabilità. I passeggeri, intrappolati dopo il capovolgimento del superyacht, hanno utilizzato i mobili come “scala improvvisata” per tentare di fuggire. Questa sconcertante situazione offre spunti critici sulla sicurezza a bordo di imbarcazioni di lusso.

I passeggeri del veliero Bayesian, la notte del naufragio, il 19 agosto 2024, hanno usato i mobili come «scala improvvisata» per cercare di fuggire dopo il capovolgimento del superyacht.

Bayesian, il nuovo report e il disastro in meno di 15 secondi: «I passeggeri usarono i mobili come scale, il comandante liberò la zattera»

Come scrive msn.com: «Una volta che il Bayesian si era inclinato fino a un angolo superiore a 70,6°, non ha avuto alcuna possibilità di tornare ...

Bayesian affondato, report Maib: "Veliero non ha retto alla tempesta"

Si legge su tg24.sky.it: Il rapporto provvisorio del Marine Accident Investigation Branch (MAIB) contiene il resoconto finora più completo su come il superyacht si è capovolto e sugli ultimi disperati tentativi di salvataggio ...

Veliero Bayesian, la ricostruzione della tragedia: “Non ha retto la tempesta, si è inclinato ed è affondato”

Da quotidiano.net: È stato reso noto il rapporto del ‘Marine Accident Investigation Branch’, che fotografa la “vulnerabilità” tecnica del super yacht affondato il 19 agosto a Porticello (Palermo). Oggi riprendono le ope ...

