Sono ripresi i lavori per il recupero del Bayesian, il superyacht affondato il 19 agosto 2024 nelle acque al largo di Porticello, Palermo. Le attività operative erano state sospese dopo la morte di un sub impegnato proprio durante le operazioni. E mentre proseguono le indagini per capire cosa sia successo dietro l'affondamento dell’imbarcazione e cosa abbia causato la morte del 59enne magnate britannico Mike Lynch, della figlia diciottenne e di altre cinque persone, emerge un nuovo report. Un rapporto, proveniente dalla Gran Bretagna, parla di "vulnerabilità" ai venti da uragano. Il lussuoso natante di 56 metri, finito nel cuore di una tempesta, sarebbe stato per sua conformazione "vulnerabile", soprattutto in una serie di condizioni che includevano la navigazione a motore e le vele ammainate. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bayesian, il clamoroso report inglese: "La vulnerabilità dello yacht"