Bayesian eseguita autopsia su corpo sub Rob Cornelis Maria Huijben Uiben Tmc Marine | Operazioni di recupero riprenderanno domani

La squadra Bayesian ha completato l'autopsia sul corpo di Rob Cornelis Maria Huijben, il sommozzatore deceduto durante le operazioni di recupero della nave TMC Marine. Dopo l'attesa per l'arrivo dei familiari dall’Olanda, i lavori per il recupero del sommergibile riprenderanno domani, mentre si cercano di chiarire le cause della tragedia.

Per procedere con l'esame autoptico e chiarire le cause della morte del sommozzatore, si è dovuto attendere l'arrivo dei familiari dall'Olanda. Dopo lo stop imposto dalla tragedia, i lavori per riportare a galla il Bayesian sono pronti a ripartire È stata eseguita presso l'istituto di medicina legale del Policlinico l'autopsia sul corpo del sub Rob Cornelis Maria Huijben Uiben, Tmc Marine: "Operazioni di recupero riprenderanno domani"

