Bayesian autopsia su corpo palombaro Rob Cornelis Maria Huijben Uiben | Morte compatibile con un’esplosione attesi istologici

L'autopsia sul corpo del palombaro Rob Cornelis Maria Huijben, eseguita presso l'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, ha rivelato indizi di una morte compatibile con un'esplosione. Ora si attende l'esito degli esami istologici, mentre il corpo è stato restituito ai familiari per la celebrazione dei funerali.

Dopo gli esiti dell'autopsia, si attendono gli esiti degli esami istologici. Nel frattempo, il corpo del sub è stato restituito ai familiari per celebrare i funerali È stata eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Rob Cornelis Maria Huijben 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, autopsia su corpo palombaro Rob Cornelis Maria Huijben Uiben: “Morte compatibile con un’esplosione”, attesi istologici

