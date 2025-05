In Russia acquistare, esporre in libreria o mostrare in pubblico l’ultimo monumentale saggio del russo Alexander Baunov “La fine del regime“ è diventata una sorta di dichiarazione politica contro il regime di Vladimir Putin. Sì, perché Baunov, filologo dell’antichità, specialista di politica internazionale moderna, giornalista ed ex ambasciatore, è considerato "un agente straniero" dallo Stato guidato dallo “zar“ Vladimir, l’equivalente di "dissidente" ai temi dell’Unione Sovietica. Oggi alle 18, alla Fondazione Corriere della Sera in via Balzan 3, Baunov parlerà della sua opera, pubblicata da Silvio Berlusconi Editore e aggiornata per il pubblico internazionale rispetto a quella in lingua russa uscita nel 2023. Nella versione originale, infatti, l’intellettuale russo non parla mai del regime di Putin, ma racconta la parabola di tre dittature "di destra" del Ventesimo Secolo in Spagna, Portogallo e Grecia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

Baunov, il grido del dissidente: "Il regime di Putin è dittatura. Il mio saggio è stato sigillato"