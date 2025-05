Battipaglia | seminario sull’autismo e inserimento lavorativo

Il 16 maggio 2025, presso la Sala Marchesi dell’Hotel San Luca di Battipaglia, si svolgerà il seminario “Autismo ed Inserimento Lavorativo: Progetto Job Coach”. L’evento, dedicato a medici e operatori sociali, offrirà opportunità di formazione e confronto sulle strategie di supporto per l'inserimento lavorativo delle persone con autismo.

Formazione e confronto Venerdì 16 maggio 2025, a partire dalle ore 13:30, si terrà presso la Sala Marchesi dell’Hotel San Luca di Battipaglia l’evento formativo “ Autismo ed Inserimento Lavorativo: Progetto Job Coach ”, una giornata di approfondimento e aggiornamento rivolta a medici e operatori socio-sanitari coinvolti nella presa in carico di persone con disturbo dello spettro autistico (ASD). L’iniziativa è promossa dal Centro San Luca Medicina e Riabilitazione, diretto dalla dottoressa Elisa Vitolo, con la responsabilità scientifica della dottoressa Chiara Ferrari. Un percorso di autonomia Il seminario è destinato a neuropsichiatri infantili, neurologi, pediatri, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, logopedisti, infermieri, fisioterapisti, neuropsicomotricisti, educatori professionali e terapisti occupazionali, e si pone l’obiettivo di offrire strumenti pratici e teorici per accompagnare la transizione delle persone con ASD verso l’autonomia lavorativa. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Battipaglia: seminario sull’autismo e inserimento lavorativo

