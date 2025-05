Battipaglia | al via il rifacimento delle strade per 15 milioni

Battipaglia si prepara a un importante rinnovamento urbano: prende il via il rifacimento di 16 strade cittadine con un investimento di 1,5 milioni di euro. L’amministrazione della sindaca Cecilia Francese avvia così un intervento di manutenzione straordinaria, mirato a migliorare la viabilità e la sicurezza per tutti i cittadini. L’appalto è...

