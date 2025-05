basta spaccio di droga più controlli

"Bivacchi notturni e pericolose camminate accanto ai binari", il Comitato dei pendolari del Sud Milano e del Lodigiano torna a chiedere più sicurezza per la stazione di San Zenone e le sue immediate vicinanze. Secondo quanto riferito dai viaggiatori, nelle aree attorno allo scalo ferroviario si verificano periodici bivacchi notturni, "come risulta anche dalla presenza di rifiuti di ogni genere all’interno e all’esterno dei cestini. Queste frequentazioni, presumibilmente da parte di sbandati o senzatetto, sono potenzialmente pericolose per i pendolari e i residenti delle case vicine, tanto più che, di sera, la zona è poco illuminata". "Inoltre fa sapere il Comitato - proseguono indisturbate le pericolose camminate a ridosso dei binari da parte di persone che provengono dalla zona industriale del paese, o vi sono dirette". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

