Basta mediocrità e silenzi | spiegateci che Milan volete adesso

Dopo una stagione disastrosa, il Milan è chiamato a rompere il silenzio e a mettere da parte la mediocrità. È tempo di chiedere chiarezza: quale futuro vogliamo per il club? I tifosi meritano risposte concrete per ripartire con rinnovato vigore e ambizione. Spiegateci cosa desiderate: la passione rossonera esige di essere ascoltata.

Una stagione disastrosa quella del Milan che ha sbagliato tutto lo sbagliabile. Ora basta silenzi e mediocrità. Spigateci cosa volete ora 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Basta mediocrità e silenzi: spiegateci che Milan volete adesso

Potrebbe interessarti su Zazoom

Naftali Bennett con Benjamin Netanyahu, ma non basta

Naftali Bennett, il leader del partito Yamina (in ebraico per "destra"), si è detto pronto a sostenere il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella formazione di un nuovo governo.