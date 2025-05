Nuovo capitolo dello scontro senza fine tra Matteo Bassetti e i cosiddetti no vax. Il virologo genovese pubblica un post sui suoi canali social allo scopo di celebrare la mesa a punto di un nuovo vaccino contro una terribile malattia degenerativa: il morbo di Alzheimer. Ma le sue parole vengono prese come una provocazione sul web. E Bassetti si ritrova nuovamente nella bufera. Leggi anche: Dengue, torna l’allarme in Italia: l’avvertimento di Bassetti Il post di Bassetti. “ È stato messo a punto un vaccino contro l’Alzheimer. – scrive Bassetti su X – Un vaccino che prende di mira la proteina Tau, prima responsabile dei grovigli che si formano nel cervello dei pazienti, elemento strettamente legato alla progressione della malattia. Partirà la sperimentazione sugli uomini. Chissà se quei fenomeni dei no vax preferiranno, anche stavolta, vivere la progressione della malattia?”. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bassetti: “Vaccino Alzheimer, chissà se i no vax preferiranno la malattia”