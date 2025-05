Basket Unieuro verso Gara 3 dei Playoff Martino | Con la giusta energia e il tifo di casa possiamo vincere

L'Unieuro Forlì si avvicina a Gara 3 dei playoff con determinazione e l'energia del proprio pubblico. Affrontando Ueb Gesteco Cividale, la squadra conta sul calore dell'Unieuro Arena per estendere la serie. Coach Antimo Martino è fiducioso e mira a trasformare il tifo di casa in un'arma decisiva per la vittoria.

L'Unieuro Forlì si prepara a Gara 3 dei quarti di finale contro Ueb Gesteco Cividale. In una post season dove il fattore campo sta prevalendo in tutte le serie, la Pallacanestro Forlì 2.015 conta sul ritorno all'Unieuro Arena e sul proprio pubblico per allungare la serie. Così il coach Antimo.

