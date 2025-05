basket la catillo sbanca capaccio e porta la serie a gara 3

Tempo di lettura: 2 minuti Missione compiuta per le cinghialesse.¬†La Catillo Srl Cestistica Benevento riesce nell‚Äôimpresa e batte in trasferta la C. Vitolo Capaccio Paestum in gara 2. Anche in questo caso, come nel primo atto della serie, il match si risolve solo nei minuti finali, in cui le cinghialesse sono state abili nel mantenere alta la lucidit√† e la concentrazione. Missione compiuta, dunque, per la squadra di coach De Martino, che riporta la serie al Pala Miwa, dove domenica si disputer√† la decisiva gara 3.¬†La gara inizia su ritmi equilibrati ed entrambe le squadre trovano subito confidenza con la sfera. La Catillo riesce a portarsi avanti con Manganiello a 7?, ma successivamente le locali si accendono con Memoli, portandosi in vantaggio. 14-8 il primo parziale. ¬† Capaccio mantiene il controllo della gara, trovando il +11 ad inizio secondo quarto. 🔗Leggi su Anteprima24.it

