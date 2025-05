Basket al via i playoff 2025 della Serie A Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale Brescia e Trento le possibili sorprese E poi c’è Trapani…

Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo. Virtus Bologna e Olimpia Milano si incroceranno solo in semifinale, mentre Brescia e Trento potrebbero riservare sorprese. Non dimentichiamo Trapani, potenziale outsider. Scopriamo cosa ci attende in questa emozionante post-season!

Mancano pochi giorni al via dei playoff 2025 della Serie A di basket, con i quarti di finale che scatteranno nel weekend alle porte sulla strada verso la finale che assegnerà il titolo di campione d’Italia. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende in questa post-season. Il primo quarto di finale, sulla parte sinistra del tabellone, vede la Virtus Bologna testa di serie numero uno incrociare l’Umana Reyer Venezia ottava classificata al termine della stagione regolare. Le V-nere dopo un’annata molto in chiaroscuro soprattutto in Eurolega (chiusa al penultimo posto) ma anche senza trofei finora, con la Supercoppa Italiana persa in finale a Casalecchio di Reno contro l’Olimpia Milano e l’uscita nei quarti di finale in Coppa Italia sempre contro gli acerrimi rivali meneghini. I bolognesi dovranno però vedersela con l’Umana Reyer Venezia che è andata in crescendo in questo campionato dopo aver fallito l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, con gli oro-granata che partono sfavoriti ma cercheranno comunque di mettere in difficoltà gli emiliani. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani…

Approfondimenti da altre fonti

Playoff Serie A Basket 2025: accoppiamenti, calendario e sfide per il titolo

Scrive milanosportiva.com: Scopri gli accoppiamenti e il calendario completo dei playoff Serie A Basket 2025. Tutte le date e le informazioni sulle sfide per il titolo.

NBA Playoff 2025, i Celtics accorciano sul 3-2 con i Knicks ad Est. Minnesota vince la serie ad Ovest contro Golden State

Da oasport.it: Proseguono senza sosta i playoff 2025 della NBA, con le gare-5 andate in scena nella notte per le semifinali di Eastern e Western Conference ovvero New ...

Perché i playoff della Serie A di basket saranno bellissimi

Come scrive sport.sky.it: Bologna, Venezia, Trento, Milano, Trapani. Reggio Emilia, Brescia e Trieste: sono queste le otto migliori squadre della serie A, che si sfideranno per lo scudetto. Qualche sorpresa, diverse conferme, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE PG NATIONALS: L’ATTESISSIMA FINALE DEI PLAYOFF C ALLE PORTE

L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è domenica 25 luglio dalle h 17:00 sul canale Twitch di Rainbow Six.