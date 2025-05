Barriere? Diciamo no grazie Ecco la Skarrozzata senza limiti

Le vie di Certaldo si trasformano in un percorso di consapevolezza. Sabato arriva la “Skarrozzata“, l’evento che invita tutti a mettersi nei panni degli altri. E per farlo, si parte. su ruote. Organizzata dall’Associazione genitori ragazzi disabili insieme all’Officina Nonviolenta di Certaldo e con il patrocinio del Comune, la “Skarrozzata“ è molto più di una passeggiata. È un’occasione concreta per capire cosa voglia dire affrontare ogni giorno le barriere architettoniche, quelle fisiche, ma anche quelle invisibili, fatte di abitudini, distrazioni e mancanza di empatia. Dalle 16 alle 20, con partenza da piazza della Libertà, si potrà ’skarrozzare’, ovvero muoversi con una sedia a rotelle lungo le strade di Certaldo, per osservare (e sentire) la città da una prospettiva diversa. Si rotolerà insieme, tra sorrisi, musica e riflessioni. 🔗Leggi su Lanazione.it

