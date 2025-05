Riceviamo e pubblichiamo da Roberto Barone, esponente di Arezzo 2020 - per cambiare a sinistra. "Ancora lavori interessanti il tratto di strada di via Fiorentina che va dalla svolta di via dell’Orciolaia fino all’incrocio semaforico e da questo in avanti in direzione San Leo. Commercianti e. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Barone: "Ancora lavori di spostamento sottoservizi in via Fiorentina. L'assessore dovrebbe dimettersi"