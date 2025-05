Barnstormers | A Ballad of Love and Murder | amore e libertà ad alta quota

Volare liberi, spericolati, lontani dalle leggi dell’uomo, dalle sue ingiustizie. Sentirsi finalmente padroni di un’esistenza a lungo incatenata, soffocata da consuetudini e imposizioni sociali, che rimangono ancorate granitiche al terreno. Questa è la massima aspirazione di un barnstormer, un asso del volo che vive per sentire il rombo del motore del proprio aereo mentre compie acrobazie folli, per la gioia sfrenata del pubblico. O più realmente, per sentirsi pienamente e irrimediabilmente vivo. Quando il volo era ancora una follia cui l’uomo non era abituato, negli anni ’20 dello scorso secolo i circhi itineranti di spericolati piloti erano un’attrazione irresistibile per la società americana. Un mondo che cercava di uscire dal primo contatto con la guerra moderna, faticosamente in cerca di un nuovo equilibrio, dando vita a un’ambientazione che non poteva lasciare insensibile Scott Snyder, che, con la splendida arte di Tula Lotay, la ha resa il teatro del suo Barnstormers: a Ballad of Love and Murder. 🔗Leggi su Screenworld.it

