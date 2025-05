Bari atteso il rompete le righe Si moltiplicano le voci di un ingresso in società

Bari attende con trepidazione il rompete le righe, mentre si intensificano le voci su un possibile ingresso in società. Il recupero della 34ª giornata, disputato il 13 maggio, ha segnato la fine della stagione regolare di Serie B, escludendo i biancorossi dai playoff. Sotto la guida di Moreno Longo, la squadra si è ritrovata oggi al San Nicola per...

Il recupero della 34ª giornata disputato martedì 13 maggio ha concluso la stagione regolare di Serie B, decretando l'estromissione del Bari dai playoff. I biancorossi allenati da Moreno Longo, protagonisti di una stagione con più bassi che alti, si sono ritrovati oggi al San Nicola per svolgere. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Bari, atteso il rompete le righe. Si moltiplicano le voci di un ingresso in società

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bari, si rompe condotta dell’Acquedotto: via Omodeo allagata. Sarà chiusa per quattro giorni

Segnala msn.com: La rottura di una condotta in via Omodeo, nel quartiere San Pasquale di Bari, ha provocato un allagamento ... ma per un ritorno alla normalità bisognerà attendere l’arrivo di un pezzo per ...

Gli allenamenti. Biancazzurri, arrivato il ’rompete le righe’ dopo la seduta di ieri mattina. Periodo di riposo in attesa della ripresa prevista intorno a metà luglio

Riporta msn.com: Ufficialmente il ‘rompete le righe’ è già avvenuto una settimana ... Per rivedere i biancazzurri al lavoro in via Copparo invece bisognerà attendere il raduno previsto intorno a metà ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark

Call of Duty Mobile, la Stagione 12: Going Dark Al termine della Stagione dell?Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark.