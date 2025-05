Barcellona dal pianto con l’Inter alla gioia | la Liga è di Yamal e soci

Dopo il pianto per l’eliminazione dalla Champions contro l’Inter, il Barcellona ritrova il sorriso trionfando in Liga. Grazie alla vittoria contro l’Espanyol, i ragazzi di Yamal festeggiano un titolo tanto atteso, dimostrando la loro forza e resilienza. Un finale di stagione che segna un nuovo inizio per i blaugrana.

Il Barcellona batte l’Espanyol e vince la Liga. Dopo il pianto di una settimana fa con l’Inter, arriva la gioia del titolo per Yamal. STAVOLTA FESTEGGIA – Il Barcellona ha il match point contro i cugini dell’Espanyol per vincere il titolo in Liga. Dopo aver vinto il Clasico, domenica scorsa, gli azulgrana si sono portati a più sette sulle Merengues a tre giornate dal termine. Ma la vittoria di ieri del Real ha ridotto il gap a quattro punti. Oggi in serata, Barça impegnato contro l’Espanyol, ancora a caccia degli ultimi punti per salvarsi. Primo tempo abbastanza bloccato allo stadio Cornellà-El Prat, con un Barça un po’ contratto. Lamine Yamal non riesce ad accendersi e Lewandowski è impreciso sotto porta. Anzi ci vuole un grande Szczesny a stoppare il capitano dei padroni di casa, Puado, poco dopo il quarto d’ora, a mantenere lo 0-0. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barcellona, dal pianto con l’Inter alla gioia: la Liga è di Yamal e soci

