Barcaioli e Gammaitoni | Difendiamo Perugia città universitaria viva e internazionale

“ Difendiamo Perugia da chi la descrive come una città allo sbando”. È questo l’appello lanciato da Fabio Barcaioli, assessore regionale all’Istruzione, in risposta a una recente trasmissione televisiva andata in onda su una rete nazionale che ha dipinto il capoluogo umbro in termini negativi. Barcaioli ha ribadito con forza l’identità di Perugia come città universitaria, viva, accogliente e internazionale, sottolineando che descriverla come ostile e degradata rappresenta un attacco non solo alla sua immagine, ma anche al cuore della comunità. “È un atto grave – ha dichiarato – che allontana studenti e studentesse e alimenta una narrazione tossica e falsa, utile solo a chi vuole dipingere Perugia come un luogo in declino per fini politici”. L’assessore ha quindi espresso solidarietà ai Rettori Maurizio Oliviero (Università degli Studi di Perugia) e Valerio De Cesaris (Università per Stranieri), invitando ad un’azione comune per difendere e valorizzare il ruolo della città come motore culturale e sociale dell’Umbria. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

