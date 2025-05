Barba Avs Radici in Comune | Con la bandiera blu vietare rafia sintetica e di plastica per ombrelloni e palme

La consigliera comunale Simona Bara ha presentato una mozione per vietare l'uso di rafia sintetica e plastica per ombrelloni e palme a Pescara, in linea con la riconferma della bandiera blu. Questa iniziativa mira a garantire coerenza nelle politiche ambientali e a proteggere l'ambiente, sottolineando l'importanza di scelte sostenibili per le spiagge locali.

Con la conferma della bandiera blu Pescara deve dimostrare coerenza sulle politiche ambientali e vietare utilizzo di rafie sintetiche e plastiche per gli ombreggiamenti sulle spiagge. A chiederlo con una mozione è la consigliera comunale Simona Bara che spiega le ragioni di tale richiesta da. 🔗Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Barba (Avs Radici in Comune): "Con la bandiera blu vietare rafia sintetica e di plastica per ombrelloni e palme"

Altre fonti ne stanno dando notizia

CONSIGLIERA AVS BARBA: INVESTIRE SULLA SANITA’ E NON SULLA NUOVA SEDE REGIONALE

Secondo reteabruzzo.com: PESCARA – Parco Centrale e nuova sede della Regione: AVS-Radici in Comune interroga il Sindaco. Il gruppo consiliare AVS – Radici in Comune ha presentato un’ interrogazione ...

Mirò, si riaccende il confronto

Da rainews.it: In una conferenza stampa Avs - Radici in Comune, con la consigliera comunale Simona Barba, ha preannunciato un' azione di contrasto al progetto, che viene ritenuto di forte impatto anche sulla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papa Francesco invita l'Ucraina: la bandiera bianca non è resa

Nell' intervista rilasciata alla Radio Televisione Svizzera (RSI), Papa Francesco ha espresso il suo punto di vista sulla guerra in Ucraina, invitando il paese a mostrare il coraggio della bandiera bianca e ad avviare negoziati di pace.