Bando INPS HCP Alaia | Accolta nostra richiesta di inclusione OSS e OSA

Il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania, Enzo Alaia, esprime soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di inclusione degli OSS e OSA nel bando "Home Care Premium 2025". La revisione da parte dell'INPS rappresenta un importante passo avanti per garantire un'assistenza più adeguata e completa a favore delle persone fragili.

Il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania, Enzo Alaia, esprime soddisfazione per la revisione del bando “Home Care Premium 2025” da parte dell’INPS, che ha accolto le istanze avanzate nelle scorse settimane, garantendo l’inclusione di figure professionali. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Bando INPS HCP, Alaia: "Accolta nostra richiesta di inclusione OSS e OSA"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alaia . Bando Inps Hcp: no all’esclusione di Osa e Oss

Secondo tusinatinitaly.it: L’eliminazione di OSS ed OSA, che hanno dimostrato la loro efficacia nel precedente programma HCP, compromette la qualità ... conclude il consigliere regionale Enzo Alaia - all’Inps una revisione del ...

Bando Inps home care premium, Alaia: "No all'esclusione di Osa e Oss"

Da msn.com: L’esclusione di tali figure professionali dal nuovo bando HCP non solo mette a rischio ... e solidarietà sociale”, chiude Alaia. L'articolo Bando Inps home care premium, Alaia: "No all ...

Ridisegnato il bando INPS HCP 2025: la soddisfazione di Confcooperative Campania

Come scrive irpinia24.it: Scongiurato il rischio di un licenziamento collettivo che avrebbe coinvolto oltre 5.000 operatori sociosanitari e socioassistenziali attivi da oltre 15 anni nell’assistenza a migliaia di famiglie ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Legge sul bando di TikTok approvata dal Senato USA: ora cosa succede?

Il Senato degli Stati Uniti ha recentemente approvato una legge che impone a ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, di vendere la piattaforma entro sei mesi.