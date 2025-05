Bandiere palestinesi al Giro d' Italia Polizia in assetto antisommossa

Bandiere palestinesi sventolano lungo il percorso del Giro d'Italia a Napoli, mentre la polizia si presenta in assetto antisommossa. Questo gesto di solidarietà arriva dopo un controverso episodio in provincia di Bari, dove una cittadina è stata costretta a rimuovere la sua bandiera durante la corsa. Decine di attivisti si mobilitano per esprimere il loro sostegno.

Bandiere della Palestina lungo il percorso del Giro d'Italia che ha attraversato Napoli. Dopo l'episodio in provincia di Bari, in cui la polizia avrebbe obbligato una cittadina a rimuovere dal proprio balcone una bandiera palestinese durante il passaggio della corsa rosa, decine di attivisti. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bandiere palestinesi al Giro d'Italia. Polizia in assetto antisommossa

Ne parlano su altre fonti

Potenza, bandiere della Palestina alla tappa del Giro d'Italia

Secondo msn.com: Lo striscione "free Palestine". Così un gruppo di persone ha accolto il Giro d'Italia oggi a Potenza, nei pressi del centro storico, in una delle strade interessate dalla corsa. Esposta anche una band ...

Bandiera Palestina rimossa al Giro d’Italia, Fratoianni la espone dalla sede di Sinistra Italiana

Segnala msn.com: La bandiera palestinese esposta dalla sede di Sinistra Italiana. “Quello di oggi è solo un piccolo gesto, ma è anche un appello a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che non si rassegnano all’orr ...

Bandiera della Palestina rimossa per il Giro d’Italia, la Questura: â€śÈ stato un invito, non un ordine”

Lo riporta telebari.it: Bandiera della Palestina rimossa per il Giro d'Italia, la Questura: "C'era fermento. È stato un invito, non un ordine" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

51 WORLDWIDE GAMES: in giro per il mondo stando comodamente a casa

Dalla Cina all’Africa, passando per l’Europa e l’America, fino ad approdare in Giappone, senza nemmeno muoversi da casa.