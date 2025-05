Bandiere e striscioni per la Palestina al Giro d’Italia a Napoli | polizia in assetto anti-sommossa

Durante il Giro d'Italia a Napoli, le strade si sono animate con bandiere e striscioni a sostegno della Palestina. La polizia, schierata in assetto antisommossa, ha monitorato la situazione mentre la metro a Municipio veniva chiusa per garantirne la sicurezza. Un evento che ha unito sport e attivismo, amplificando le voci per la giustizia sociale.

Bandiere della Palestina e striscioni al Giro d’Italia a Napoli

Giro a Napoli, manifestanti in strada e bandiere Palestina

Potenza, bandiere della Palestina alla tappa del Giro d'Italia

