bandiera palestina rimossa al giro d italia fratoianni la espone dalla sede di sinistra italiana

La bandiera palestinese esposta dalla sede di Sinistra Italiana. “Quello di oggi è solo un piccolo gesto, ma è anche un appello a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che non si rassegnano all’orrore di ciò che sta accadendo in Palestina”. Il leader del partito Nicola Fratoianni commenta così l’iniziativa di questa mattina: dalla sede del partito di Corso Rinascimento tre bandiere palestinesi sono state srotolate dalle tre finestre affacciate su Palazzo Madama, sede del Senato. La bandiere della Palestina rimossa dal balcone durante il Giro d’Italia. L’iniziativa è stata lanciata dal partito di opposizione dopo l’episodio di Putignano di alcuni giorni fa in cui una bandiera della Palestina sarebbe stata fatta rimuovere dalla polizia dal balcone di un appartamento per evitare che finisse nella diretta tv del Giro d’Italia 2025. 🔗Leggi su Lapresse.it

